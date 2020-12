Arbeiter bei Sturz von Baukran im Pongau schwer verletzt

Beim Sturz von einem Baukran hat am Mittwochvormittag in Bischofshofen (Pongau) ein Arbeiter schwerste Kopfverletzungen erlitten. Der 38-Jährige war beim Abbau auf den Kran gestiegen, weil es beim Absenken der Fahrerkabine zu Problemen gekommen war. Auf Höhe der Kabine rutschte der Mann aus und fiel aus rund acht Metern Höhe auf den Boden, informierte die Polizei.

Der Arbeiter zog sich dabei schwerste Verletzungen am Kopf zu. Der Notarzt versorgte ihn an der Unfallstelle, anschließend wurde er in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert.