Apropos Todesstrafe

Fast alle Länder, in denen die Todesstrafe noch praktiziert wird, sind Diktaturen – mit Ausnahme von Japan und den USA. In Amerikas Todeszellen warten rund 3300 Menschen auf ihre Hinrichtung.

Von den weltweit geschätzten 10.000 Exekutionen im Jahr wird die bei weitem größte Anzahl in China vermutet – doch gibt es von dort keine gesicherten Zahlen. Drei Viertel aller bestätigten Hinrichtungen fanden laut " Amnesty International" im Iran, im Irak und in Saudi-Arabien statt. Man kann in diesen Ländern auch wegen Ehebruchs, Prostitution, Homosexualität, Alkohol- und Drogenhandels, der Abkehr vom islamischen Glauben und wegen "Hexerei" hingerichtet werden. Nicht, dass die in anderen Staaten praktizierten Exekutionen mittels Elektrischem Stuhl oder Giftspritze besonders human wären, aber in dem von Frau Bandion-Ortner verteidigten Saudi-Arabien wird man – wie in unseren Breiten im Mittelalter – auf besonders infame Weise hingerichtet: durch Enthauptung mit dem Schwert auf einem öffentlichen Platz, also vor Publikum. Im Vorjahr waren es mindestens 79 Menschen, die in dem Königreich solcherart ihr Leben ließen.