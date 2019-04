April April! So (un)lustig sind die Späße heute

Ein Witz der Casinos Austria trifft direkt in Wiens Wunde. Das Unternehmen kündigt den " Lucky Tower" inklusive Helikopterlandeplatz an, der das Palais Esterházy in der Innenstadt erweitern soll. Der Scherz geht auf Kosten des Heumarktprojektes, das immer noch heißt diskutiert wird.