Appetitverderber: Wenn ein Posting Wirten das Geschäft verhagelt

„Bislang“, sagt Martin Lampl entwaffnend ehrlich, „habe ich mich mit dem Internet noch gar nicht so beschäftigt.“ Das änderte sich, als in der Schlosstaverne in Wilhelmsburg in Niederösterreich plötzlich die Gäste ausblieben. Ein benachbarter Betrieb hatte stets Reisegruppen zum Essen in das Lokal vorbeigeschickt, doch plötzlich schien es ganz so, als sei den Kunden von einem Tag auf den anderen der Appetit vergangen.

Der Grund dafür war schnell gefunden: Ein Facebook-Eintrag war es, der ihm das Geschäft vermieste. Dass Wirte oder auch Hoteliers zu Opfern von Online-Beurteilungen werden, ist mittlerweile ein weit verbreitetes Phänomen.