Anzeigenflut gegen dubiosen Installateur

Diesen Samstag im Jänner wird Markus Meier nicht so schnell vergessen. Er wollte gerade seine Wohnung in Wien-Landstraße verlassen, als er bemerkte, dass sich Abwasser in die Badewanne hochdrückt. Bauarbeiten in der Nachbarwohnung dürften die Ursache gewesen sein.

"Es stank fürchterlich. Wir haben ein Baby und ich musste aktiv werden", sagt Meier, der eigentlich anders heißt, zum KURIER. Er suchte im Internet nach einem Installateur-Notdienst und stolperte bei Google gleich über die Homepage www.installateur24.at. – angeboten wird dort ein Installateur ab 49 Euro.

Mehr als 2000 Euro

Meier rief die angeführte Handynummer an. Eine Stunde später kamen zwei Männer mit einem bohrmaschinenartigen Gerät samt Reinigungsspirale. 400 bis 500 Euro sollte der Not-Einsatz kosten, hieß es ursprünglich. "Als sie nach einer Viertelstunde fertig waren, haben sie gesagt, das war extrem verstopft und sie hätten die ganze Spirale gebraucht", sagt der Mieter. Am Ende betrug die Rechnung mehr als 2000 Euro.

Hartnäckige Arbeiter

"Die sind vor mir gestanden und haben gesagt, ich müsse das jetzt zahlen, sonst gehen sie nicht", schildert Meier die unangenehme Situation. "Ich habe dann mit meiner Visa-Karte bezahlt." Denn: Ein Gerät für die Online-Bezahlung mit Bankomat- und Kreditkarten hatten die Notdienstler gleich dabei.

Nach dem ersten Schock hat Meier dann Anzeige bei der Polizei erstattet. Er fühlt sich über den Tisch gezogen – und er ist kein Einzelfall.

110 Anzeigen bei der Polizei

Beim Verein für Konsumenteninformation (VKI) gingen bereits Dutzende Beschwerden ein. Mutmaßlicher Schaden: im Schnitt mehrere Hundert Euro. Einzelne Rechnungen betragen hier bis zu 3000 Euro.

"Bei uns liegen derzeit schon 110 Anzeigen in dieser Angelegenheit vor", bestätigt Thomas Keiblinger von der Wiener Polizei. "Der größte Schadensfall stammt aus Wien-Penzing, ein Opfer hat 10.500 Euro für eine Reparatur bezahlt." Ermittelt wird nun wegen des Verdachts des Sachwuchers gegen Zakhir M. Er steckt laut den Rechnungen hinter dem dubiosen "Installateur-Notdienst". Firmensitz ist eine Wohnung in Liesing. Die Arbeiten werden in Wien und Niederösterreich angeboten.

"Nicht üblich"

Foto: /Wirtschaftskammer/Foto Wilke "Diese Leute kommen mit einer sogenannten Reinigungsfeder und verrechnen die Arbeit nach Laufmetern", sagt Robert Breitschopf, Innungsmeister der Wiener Installateure (Sanitär-Gas-Heizung), zum KURIER. "Das ist werde üblich noch nicht Standard und für den Konsumenten nicht nachprüfbar." In einem Fall verrechneten die Verdächtigen 49 Euro pro Laufmeter Reinigungsspirale – das machte bei 30 Metern 1470 Euro. In einem weiteren Fall waren sogar 69,3 Meter (siehe Rechnung oben).

"Da sind die mit der Reinigungsfeder wahrscheinlich beim Kanaldeckel auf der Straße rausgekommen", sagt der Innungsmeister. "Die verrechnen dafür ein Vermögen. Da kauft der Konsument gleich die Reinigungsmaschine mit."

Neben der Polizei ermittelt auch die Finanz; die Wirtschaftskammer Wien hat Anzeige bei der Gewerbebehörde erstattet. Zakhir M. selbst hat laut Wirtschaftskammer Wien keine Gewerbeberechtigung. Als gewerberechtliche Geschäftsführer fungieren zwei andere Personen; über diese bietet er auch Schlüssel- und Elektro-Notdienste an. Der KURIER ersuchte Herrn M. telefonisch um eine Stellungnahme – aber bisher erfolglos.