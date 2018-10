Anzeigenflut durch neue Radarkästen

„Wir verdoppeln damit unseren Aktionsradius“, so die Polizei. Acht der neuen Geräte sind bisher in Niederösterreich in Verwendung, dreizehn sollen es bis zum Jahresende sein. Optisch unterscheidet sich die neue Technik nicht von den bisherigen Geräten. Es werden wechselweise dieselben stationären Radarboxen damit bestückt. Eingesetzt werden die Laseranlagen derzeit noch im „untergeordneten Straßennetz“ – also auf Freilandstraßen und im Ortsgebiet. Wer glaubt, dass die Radarstrafen eine Abzocke der Exekutive sind, der irrt. 80 Prozent des Bußgeldes streift der jeweilige Straßenerhalter ein, 20 Prozent gehen an den Bund.

In Wien ziert sich die Polizei noch, Erfahrungen mitzuteilen. Laut Gratiszeitung Heute sollen bereits vier neue Geräte aktiv sein. Dass allein dadurch mehr Anzeigen kämen, will Polizeisprecherin Irina Steiner so nicht bestätigen: „Das hat nichts mit den Geräten zu tun, sondern mit der gesetzlichen Toleranz von drei km/h. Eine Auswertung der Statistik wäre nicht seriös, da man hier im Fall eines Anstieges nicht darauf schließen könnte, dass es mit den Geräten zu tun hat.“

Zurück nach Dürnstein. Noch läuft die Suche nach dem Schützen. Naheliegend ist aber, dass es sich beim Täter um einen ertappten Tempobolzer handelt.