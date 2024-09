Toni, topmodern: So finden junge Menschen Zugang zu Bruckner

Die Ausstellungsarchitektur ist einladend und gelungen, die Infos sind in leicht verdauliche, gut genießbare Häppchen gepackt. An Farbe, moderner Sprache und Mut zu ungewöhnlichen Exponaten mangelt es nicht. Das hat unter anderem jenen Grund, dass auch heute noch junge Menschen Zugang zu Bruckner finden sollen und können – mit Facetten, die unterhalten und überraschen.

Also begann die 30-Jährige zu recherchieren und kam drauf, dass auch Bruckner Krisen in seinem Leben zu bewältigen hatte.

„Ich wollte es visuell so ansprechend wie möglich machen. Auf seinen Porträts sieht Bruckner ja immer sehr ernst drein. Ich habe ihm ein Lächeln ins Gesicht gezeichnet, während er in die Torte beißt. Alle sollen sehen, wie sehr er das genießt“, lacht Braid.

Sarah Braid wuchs in Schärding auf, studierte in Linz, lebt und arbeitet derzeit in Wien.

Vor dem Brucknerjahr hatte die Grafikerin kaum Berührungspunkte mit dem Komponisten. Mit ihrer Arbeit „Ein Spaziergang in Bruckners Vergangenheit“ hat sie seine Kindheit und Jugend leicht verständlich in einen Comic verpackt. Das sei auch der Zugang, den sie sich für junge Menschen wünsche: „Es ist eine leicht verständliche, ansprechende und humorvolle Weise, sich dieser historischen Persönlichkeit anzunähern.“

"Geburtstagsgeschenk für einen Komponisten"

Heike Waldner-Kaltenbrunner. Die biografischen Parallelen zwischen Anton Bruckner und der Künstlerin Heike Waldner-Kaltenbrunner sind eklatant: Sie absolvierte einen Teil ihrer Volksschulzeit in Ansfelden in jener Schule, in der Bruckner unterrichtete. In Kronstorf, wo der Komponist zwei Jahre Schulgehilfe war, war Waldner-Kaltenbrunners Großonkel Organist. „Ich hörte schon früh das Perger Präludium und habe es als brachiales Konzert in Erinnerung.“

In der Ausstellung im Nordico ist die „Näherungsorgel“ der Künstlerin aufgebaut: „Ich wollte ihm ein Geburtstagsgeschenk machen und sein Werk würdigen. Deswegen habe ich Intervalle gesucht, die mit mir resonieren“.