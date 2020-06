Dauerregen bringt Murengefahr

Ein Jahr nach der Jahrhundertflut von Anfang Juni 2013 scheint die Gefahr einer neuerlichen Hochwasserkatastrophe vorerst gebannt: "Die Pegelstände der großen Flüsse gehen seit Mittwochabend langsam zurück, auch die Niederschlagsmengen nehmen ab", berichtet Nikolas Zimmermann, Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet. Besonders entlang der Alpennordseite hat es in den vergangenen Tagen stark geregnet: In Lunz am See im Bezirk Scheibbs wurden binnen 48 Stunden 134 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen, in Waidhofen an der Ybbs waren es 103, am Feuerkogel in Oberösterreich 102 Liter.