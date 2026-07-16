Handy, Navi und Co.: Immer mehr Unfälle durch Unachtsamkeit

Dass Ablenkung und Unachtsamkeit zu schweren und oft auch tödlichen Verkehrsunfällen führen können, weiß man mittlerweile. Das Fahrverhalten ändert sich aber trotzdem nicht, wie auch die Unfallstatistik der Asfinag beweist. Im Gegenteil: Von 2.173 Unfällen mit verletzten Personen im Vorjahr waren 669 auf Ablenkung zurückzuführen, und damit neuerlich mehr als 2024 (658).

Damit baut das Hantieren mit Mobiltelefon, Navi und Co den unrühmlichen Vorsprung weiter aus. Nahezu ein Drittel der Unfälle auf den Autobahnen wird zu dieser Ursachen-Kategorie gezählt. 20 Menschen kamen bei diesen Unfällen ums Leben, 46 tödliche waren es im Vorjahr insgesamt. Ein besorgniserregendes Detail: 337 der 669 Unfälle zählen zum Unfalltyp „Auffahren auf stehendes oder fahrendes Fahrzeug“. Ein Beweis dafür, dass viele Unfallverursacher nicht nach vorne auf die Straße schauen, sondern unachtsam oder durch das Handy abgelenkt sind.

Gefahr für Arbeitende Bei den Unfällen in Baustellenbereichen ist der Anteil von Ablenkung und Unachtsamkeit sogar noch höher. Von 218 Unfällen im Vorjahr waren 89 und damit fast 40 Prozent darauf zurückzuführen. Dabei sollte man gerade in diesen Abschnitten mit noch mehr Vorsicht unterwegs sein, um nicht dort arbeitende Menschen zu gefährden. Denn der „Arbeitsplatz Straße“ ist gefährlich, wie auch der tragische tödliche Unfall eines ASFINAG-Mitarbeiters in Kärnten vor zwei Wochen wieder gezeigt hat.

„Ablenkung ist die häufigste Ursache tödlicher Unfälle“, appelliert Verkehrsminister Peter Hanke an das Verantwortungsbewusstsein der Lenkerinnen und Lenker. „Deshalb brauchen wir Bewusstseinsbildung, moderne Sicherheitstechnologien und mehr Rücksicht gegenüber den Menschen, die täglich auf unseren Autobahnen unterwegs und auch im Einsatz sind. Die beste Infrastruktur und die beste Technik helfen nämlich nichts, wenn man während der Fahrt mit dem Handy oder dem Navigationsgerät hantiert.“ 50 Prozent der Todesfälle Der negative Trend zeigt sich auf den Autobahnen in nahezu allen Bundesländern. In Niederösterreich stieg die Zahl der Ablenkungs- Unfälle von 176 (2023) auf 189 im Vorjahr, in Oberösterreich von 84 auf 112, in der Steiermark von 83 auf 103 und in Tirol von 69 auf 80. Besonders bedenklich ist die erste Auswertung der Ursachen der tödlichen Unfälle im Jahr 2026: Bei acht der bisher 17 Menschen, die auf Autobahnen ums Leben kamen, war die Ursache Ablenkung, also fast schon 50 Prozent.