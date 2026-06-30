Unfall auf Kärntner A2: Asfinag-Mitarbeiter stirbt nach Lkw-Kollision
Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Kärntner Südautobahn (A2) bei Völkermarkt ist am Montagnachmittag ein 42-jähriger Mitarbeiter der Asfinag ums Leben gekommen.
Ein italienischer Sattelzug war auf einen Lkw aufgefahren, der Mäharbeiten absichern sollte. Der 47-jährige Lkw-Lenker wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert, auch ein weiterer Asfinag-Mitarbeiter wurde verletzt, teilte die Polizei mit.
Mäharbeiten auf der A2
Mitarbeiter der Asfinag hatten zwischen den Ab- und Auffahrten Völkermarkt West und Ost in Fahrtrichtung Wien Mäharbeiten durchgeführt. Dazu fuhr ein Unimog mit Mäheinrichtung vor einer Straßenkehrmaschine - als Abschlussfahrzeug wurde ein Absicherungs-Lkw mit Aufprallschutz verwendet, wie die APA berichtet.
Aus vorerst unbekannter Ursache fuhr um 14.00 Uhr ein italienischer Sattelzug gegen das Heck des Absicherungs-Lkw. Dabei wurde der Absicherungs-Lkw auf das Heck der Straßenkehrmaschine und diese wiederum auf das Heck des Mähfahrzeuges geschoben.
Lenker in Führerhaus eingeklemmt
Durch die Wucht des Anpralls wurde der Lenker des Sattelzugs, ein 47-jähriger Italiener, im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Für den Lenker des Absicherungs-Lkw, einen 42-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, kam jede Hilfe zu spät und er starb noch an der Unfallstelle.
Zur Erhebung des Unfallherganges und wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die A2 in diesem Bereich stundenlang gesperrt.
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