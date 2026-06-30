Unfall auf Kärntner A2: Asfinag-Mitarbeiter stirbt nach Lkw-Kollision

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Kärntner Südautobahn (A2) bei Völkermarkt ist am Montagnachmittag ein 42-jähriger Mitarbeiter der Asfinag ums Leben gekommen.

Ein italienischer Sattelzug war auf einen Lkw aufgefahren, der Mäharbeiten absichern sollte. Der 47-jährige Lkw-Lenker wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert, auch ein weiterer Asfinag-Mitarbeiter wurde verletzt, teilte die Polizei mit. Mäharbeiten auf der A2 Mitarbeiter der Asfinag hatten zwischen den Ab- und Auffahrten Völkermarkt West und Ost in Fahrtrichtung Wien Mäharbeiten durchgeführt. Dazu fuhr ein Unimog mit Mäheinrichtung vor einer Straßenkehrmaschine - als Abschlussfahrzeug wurde ein Absicherungs-Lkw mit Aufprallschutz verwendet, wie die APA berichtet.