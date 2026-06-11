Raub in Klagenfurt: 14-Jähriger verliert E-Scooter durch Gewalt
In Klagenfurt am Wörthersee ist am Donnerstagmorgen ein 14-jähriger Jugendlicher Opfer eines Raubs geworden. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes soll ihm ein Unbekannter seinen E-Scooter mit Gewalt entrissen haben. Die Polizei wurde um 07:30 Uhr alarmiert.
Laut Angaben des Opfers gegenüber der Polizei soll der unbekannte Jugendliche oder junge Erwachsene zunächst freundlich auf ihn zugegangen sein und darum gebeten haben, den E-Scooter kurz ausleihen zu dürfen.
Als der 14-Jährige dies ablehnte, soll der Unbekannte ihn unvermittelt an den Schultern gepackt und nach hinten vom Fahrzeug gezerrt haben. Anschließend soll der mutmaßliche Räuber mit dem E-Scooter in Richtung Stadtzentrum geflüchtet sein.
Fahndung bislang erfolglos
Eine sofort eingeleitete Fahndung in der näheren Umgebung verlief erfolglos – der Tatverdächtige konnte nicht angetroffen werden. Die Polizei Klagenfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Identität des Unbekannten werden erbeten.
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