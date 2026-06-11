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Kärnten

Raub in Klagenfurt: 14-Jähriger verliert E-Scooter durch Gewalt

Ein 14-Jähriger wurde in Klagenfurt von einem Unbekannten gewaltsam von seinem E-Scooter gezerrt und beraubt.
11.06.2026, 15:17

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Person in blauer Jeans fährt auf einem E-Scooter auf einem gepflasterten Gehweg.

In Klagenfurt am Wörthersee ist am Donnerstagmorgen ein 14-jähriger Jugendlicher Opfer eines Raubs geworden. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes soll ihm ein Unbekannter seinen E-Scooter mit Gewalt entrissen haben. Die Polizei wurde um 07:30 Uhr alarmiert.

Laut Angaben des Opfers gegenüber der Polizei soll der unbekannte Jugendliche oder junge Erwachsene zunächst freundlich auf ihn zugegangen sein und darum gebeten haben, den E-Scooter kurz ausleihen zu dürfen.

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Als der 14-Jährige dies ablehnte, soll der Unbekannte ihn unvermittelt an den Schultern gepackt und nach hinten vom Fahrzeug gezerrt haben. Anschließend soll der mutmaßliche Räuber mit dem E-Scooter in Richtung Stadtzentrum geflüchtet sein.

Fahndung bislang erfolglos

Eine sofort eingeleitete Fahndung in der näheren Umgebung verlief erfolglos – der Tatverdächtige konnte nicht angetroffen werden. Die Polizei Klagenfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Identität des Unbekannten werden erbeten.

Blaulicht
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