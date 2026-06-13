Auto mehrfach überschlagen: Drei Schwerverletzte in Kärnten

Drei Personen im Alter von 17, 18 und 20 Jahren sind am Samstag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Spittal an der Drau schwer verletzt worden. Die Insassen waren in einem mit fünf Personen besetzten Pkw unterwegs.

Aus bisher unbekannten Gründen kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Dann kam es nach etwa 50 Metern zum Stillstand. Dabei erlitten der 17-jährige Lenker und ein ebenfalls 17-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen.

Totalschaden

Der Unfall ereignete sich kurz vor 3.00 Uhr auf der Kreuzner Landesstraße L 33, im Gemeindegebiet von Paternion. Das teilte die Landespolizeidirektion Kärnten in einer Presseaussendung mit.

Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach bzw. in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Zum Einsatz kamen auch 25 Personen der Freiwilligen Feuerwehr Feistritz Drau und Kreuzen.