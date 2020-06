Anna und Lukas am beliebtesten

Wer die Wahl hat hat die Qual. Wie nenne ich meinen Nachwuchs? Herr und Frau Österreicher lieben es traditionell. Die Zeiten der Kevins und Jaquelines scheinen vorbei zu sein. Wie bereits in den Jahren zuvor haben es Anna und Lukas im Jahr 2012 wieder auf Platz eins der beliebtesten Babynamen geschafft. Während Anna (814-mal) zum vierten Mal gewonnen hat, werden Buben bereits seit 17 Jahren am liebsten auf Lukas (874-mal) getauft, wie die Statistik Austria am Freitag bekannt gab.