Syrische Flüchtlinge verzweifeln an Dauer von Asylverfahren

Yamen Abdul will "das Wort der Verstummten an die Öffentlichkeit bringen", wie er sagt. Er möchte, dass die Österreicher verstehen, was in seiner Heimat vor sich geht. Doch als der junge Syrer am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck auf das Schicksal der Kinder in dem Bürgerkriegsland zu sprechen kommt und ein Bild von unter einem zerbombten Haus begrabenen Babys in die Höhe hält, versagt dem 34-Jährigen die Stimme. Er bricht in Tränen aus. Und mit ihm viele seiner Landsmänner, die mitgekommen sind, um auf ihre Situation und die ihrer Familien aufmerksam zu machen.

Rund 30 in Tirol lebende syrische Flüchtlinge haben sich zur Gruppe "Freedomseekers" zusammengeschlossen. Sie fordern, dass die Asylverfahren beschleunigt werden. "Von heute auf morgen kann eine Katastrophe unsere Familien treffen", erklärt Abdul, warum das Warten für ihn und seine Leidensgenossen so unerträglich ist. Denn nur wenn die Asylwerber einen positiven Bescheid erhalten, können sie ihre Angehörigen aus dem Kriegsgebiet holen.

Laut Katharina Lang von der Plattform Rechtsberatung, die die Freedomseekers unterstützt, müsste das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) innerhalb von sechs Monaten eine Entscheidung treffen. "Aber wir wissen von rund 40 Personen, die seit 2013 hier sind und noch nicht einmal einvernommen worden sind."