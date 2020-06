Angebot stimmt Ärzte friedlich

Auf einmal scheint alles so einfach: 13,5 Millionen Euro will Salzburgs Gesundheitsreferent Christian Stöckl ( ÖVP) aus den maroden Landesfinanzen lockermachen, die Grundgehälter aller Spitalsärzte der Landeskliniken (SALK) werden um 18 Prozent erhöht und der bisher größte Streitpunkt, das neue Gehaltssystem für Übertrittswillige, wird zum Neujahrsvorsatz. Für die Ärzteschaft wurde mit der Anhebung der Grundgehälter endlich eine ihrer wichtigsten Forderungen erfüllt. Mit Jubel hält sich Otto Straßl, Vertreter des Mittelbaus, aber noch zurück. "Die Verhandler haben sich geeinigt, ob die Ärzte mit dem neuen Angebot zufrieden sind, werden wir erst sehen", sagt er. Am Montagnachmittag findet im Hörsaal des Salzburger Landeskrankenhauses eine Versammlung der Spitalsärzte statt, die Abstimmung soll Mitte Jänner schriftlich erfolgen.

Salzburg ist damit als erstem Bundesland eine Einigung im Gehaltsstreit gelungen. Noch zu Beginn der Woche waren die Fronten verhärtet. Ärzte drohten mit Leistungseinbußen, wenn ab 1. Jänner die gesetzliche Arbeitszeitverkürzung wirksam wird. Um die Versorgung im neuen Jahr müssen die Patienten nun nicht mehr bangen. "Die Verhandlungen sind zuletzt positiv gelaufen. Ich bin mir sicher, dass viele Ärzte vorerst freiwillig mehr Stunden arbeiten, damit der Übergang auf ein neues System fließend gelingt", ist Straßl optimistisch.