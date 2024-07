Damit können beispielsweise folgende Fragen beantwortet werden: Wo wurden in einem bestimmten Zeitraum Brandstiftungen verübt? Wo kommt es zu örtlichen Schwerpunkten bei Kfz-Diebstählen? Stehen Straftaten durch ihre örtliche Nähe miteinander in Verbindung? Oder: Werden Wohnungseinbrüche vermehrt in unmittelbarer Nähe von Autobahnabfahrten verübt?

Der Kriminalitätsatlas steht allen Bediensteten des Bundesministeriums für Inneres und den Landespolizeidirektionen in einem internen Netzwerk zur Verfügung, auf das sie mobil zugreifen können. Das Herzstück dieses Atlas sind die Kriminalitätskarten, auf denen Straftaten sowie andere kriminalpolizeilich relevante Daten in unterschiedlichen Varianten grafisch dargestellt sind.

Streifendienst planen

Seit April 2022 steht der Atlas in der neuesten Version zur Verfügung, er verzeichnet bisher 75.000 Zugriffe. „Unser Anspruch war es, den Atlas intuitiv zu gestalten. Außerdem war uns eine schnelle Darstellung der Daten wichtig, damit die Beamtinnen und Beamten raschen Einblick in die von ihnen abgefragten Informationen bekommen“, sagt Jacques Huberty, der Experte für geografisches Profiling ist und Teil des Teams, das den Kriminalitätsatlas entwickelt hat.

Man könne die Informationen für vieles nutzen. „So ist es auch möglich, die Staatsanwaltschaft bei der Anklagestrategie zu unterstützen oder einen Streifendienst dementsprechend zu planen“, sagt Marouschek. In der Praxis laufe es so ab: Polizisten treffen einander zur Morgenbesprechung und prüfen im Kriminalitätsatlas nach, was in der Nacht alles geschehen ist. Sie können nach Faktoren filtern, etwa Begehungsform, Spuren, Orte. Es erscheinen bunte Cluster, die Aufschluss über Verbrechen geben. „Wir können Serientaten erkennen“, sagt Marouschek. Und: „Das System kann vorausberechnen, wo sich z. B. der nächste Einbruchshotspot entwickelt. Dort können wir präventiv Überwachungskameras installieren oder Polizeibeamte einsetzen.“

Einige Mitglieder der Abteilung 4.5 sind nun nach San Diego in die USA gereist. Sie nehmen dort den „Special Achievement in GIS (SAG) Award“ für den österreichischen Kriminalitätsatlas entgegen. Eine internationale Auszeichnung, die im Rahmen der Esri User Conference verliehen wird. Dabei handelt es sich um die weltweit größte Konferenz, die sich auf geografische Informationssystemen fokussiert. Marouschek: „Darauf sind wir wirklich sehr stolz.“