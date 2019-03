Amtsärzte jetzt auch „Wolfsermittler“

Ein Verein wird Trägerorganisation des von Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger angekündigte Fachzentrum für die Großraubtiere Wolf, Luchs und Bär. Nun muss der neu gewählte Obmann, Klaus Pogadl, die Weichen für die zukünftige Arbeit stellen.

Pogadl ist in der steirischen Landesregierung hauptsächlich für den Bereich Agrarrecht, aber auch Jagd und Fischerei zuständig. Sitzadresse des neuen Vereins wird die Höhere Lehr- und Forschungsanstalt Gumpenstein in der Steiermark. Die seit Jahren bestehende länderübergreifende Koordinierungsstelle für Braunbär, Luchs und Wolf (KOST) – sie war allerdings nie mit ausreichenden Ressourcen ausgestattet – wird im neuen Verein aufgehen.

Gründungsmitglieder des neuen Vereins sind Vertreter der neun Landesregierungen. Seine Aufgabe wird es sein, einen bundesweiten, aber auf die jeweilige Situation in den betroffenen Regionen abgestimmten Managementplan zu erstellen. „Wir sind aber bestrebt, weitere Partner, die bisher in der KOST vertreten waren, in beratender Funktion herein zu holen“, betont Pogadl. Etwa Vertreter von Land- und Forstwirtschaft oder WWF. Ein Mitspracherecht wie bisher in der KOST bekommen sie aber nicht mehr.