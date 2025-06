"Es ist so unbegreiflich. So sinnlos": So berichten internationale Medien

Nach dem Amoklauf in Graz starben zehn Menschen, elf liegen schwer verletzt im Krankenhaus. Der Täter beging Suizid. Derzeit wird noch über sein Motiv spekuliert. Auch international erregte der Amoklauf die Aufmerksamkeit zahlreicher Medien. Kurz nach der Tat berichteten sowohl große Nachrichtenagenturen wie Reuters und Associated Press als auch The New York Times und Al Jazeera.

"Schütze eröffnet das Feuer in einer österreichischen Schule, tötet zehn Menschen und versetzt das Land in einen Schockzustand", titelt CNN. "Völliger Schock: Grazer Bevölkerung nach Amoklauf in Angst und Schrecken versetzt", schreibt ABC News.

"Was bringt einen jungen Menschen dazu, in seine ehemalige Schule einzudringen und Schüler und Lehrer zu töten? Über die Hintergründe der Tat und des Täters von Graz, der sich noch an Ort und Stelle selbst tötete, wird in den kommenden Tagen mehr zu erfahren sein. Psychologen und 'Experten' werden mehr oder weniger fundierte Ferndiagnosen zum Besten geben. Ob das zu ernsthaften Erkenntnissen oder gar sinnvollen Konsequenzen führt, steht einstweilen dahin. Das Leid der Opfer, ihrer Angehörigen und der Mitschüler wird es nicht lindern.

"Die Teams werden viel zu tun haben in den nächsten Tagen und Wochen. Denn was man auch von anderen Schulamokläufen an Schulen weiß: Sie wirken weit über das Geschehen hinaus, traumatisieren nicht nur die Familien der Opfer, sondern auch Augenzeuginnen und Einsatzkräfte über Jahre. Der Amoklauf hat das politische Leben in Österreich nicht nur erschüttert, sondern regelrecht zum Stillstand gebracht. "

"Elf tote Menschen, ja, es ist so unbegreiflich. So sinnlos. (...)

Hätte allerdings, nur so ein Gedankenspiel, der Täter nicht Artur A. geheißen, offiziellen Angaben zufolge ist er österreichischer Staatsbürger, sondern, zum Beispiel, Ahmed B. - nicht auszudenken, was losgebrochen wäre in einem Land wie diesem: In Umfragen liegt die FPÖ landesweit deutlich vorn, in der Steiermark stellt sie bereits den Landeshauptmann. Dass sich die Tragödie ausgerechnet auf von ihnen regiertem Terrain zutrug, ist für die in Sicherheitsfragen restriktiven Freiheitlichen eine unangenehme Fügung."

Das Blutbad in der Steiermark steht für das verheerendste Massaker in Österreich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Bundeskanzler Christian Stocker, umgehend nach Graz geeilt, sprach von einer 'dunklen Stunde und einer nationalen Tragödie'. (...)

"Hoffnungsfroh und mit einer Prise Spott begann der gestrige Dienstag in Österreich. 'Meisterlich in ihrer Unauffälligkeit', sei die neue Regierung unter Kanzler Christian Stocker, kommentierte süffisant das landesweit meistgelesene Blatt 'Kronen Zeitung' am Morgen – in der Restwelt zwischen Gaza und Donbass sei einiges los, 'nur in Österreich nicht'. (...)

Delo: "Tragödien sind keine fernen Geschichten"

"Das gestrige Blutbad an einer Schule in Graz hat unsere Öffentlichkeit viel stärker erschüttert, als wenn es auf der anderen Seite des Atlantiks oder irgendwo in fernen Ländern passiert wäre. (...) Es ist unseriös, voreilig zu spekulieren, wer sich zu einer solchen Tat entschlossen hat und warum. Der Hintergrund ist immer komplexer und tiefer, als wir ihn aus den Schlagzeilen und Online-Portalen herauslesen können. Zweifellos spielt dabei das soziale Umfeld, in dem wir leben, eine wichtige Rolle - es ist geprägt von Hass, Intoleranz, Gewalt, Verschwörungstheorien und Hassreden. (...)

Solche Tragödien sind keine fernen Geschichten mehr. Sie kommen immer näher an unsere Haustür heran. Sie sind auch ein Spiegelbild einer Gesellschaft, in der sich Intoleranz und ein Mangel an Mitgefühl verbreiten. (...) Eine Gesellschaft, die nicht in Zusammenhalt und Mitgefühl investiert, wird immer wieder mit Zerfall konfrontiert sein. Und solange das zentrale Thema sowohl der nationalen als auch der Weltpolitik die Aufrüstung und nicht die Bildung ist, sind wir bereits stark gefährdet."

Večer: "Vor unserer Haustür"

"Trauer, Entsetzen, Verzweiflung ... All das kann man angesichts der Ereignisse in Graz sagen. Es ist verständlich, dass wir von den Bildern erschüttert sind, die wir buchstäblich hinter der Grenze, fast vor unserer Haustür, sehen können. Noch nie zuvor hat es eine Schießerei in einer Schule so nah bei uns gegeben. Dennoch sollten wir in Momenten, in denen uns die Umstände des Vorfalls völlig unbekannt sind, verschiedene Werturteile über den Vorfall und den Täter zurückhalten. Wenn die Fälle immer so eindeutig wären, wie die Öffentlichkeit annimmt, hätten sie wahrscheinlich schon längst verhindert werden können. (...)

Jeder Einzelne, aber auch die Schule und das Geschehen in ihr, sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Was wir säen, werden wir ernten - das ist uns wohl klar. (...) Wir sollten uns bei jedem Schritt um eine freundlichere, tolerantere, integrativere und solidarischere Gesellschaft bemühen. Mit einem militaristischen Diskurs, ständigen Versuchen, uns davon zu überzeugen, dass wir mehr Geld in Verteidigung und Aufrüstung investieren müssen, und sogar mit Aufrufen zur Bewaffnung der Zivilbevölkerung, wie wir sie auch bei uns erlebt haben, entfernen wir uns sehr von diesem Ziel."