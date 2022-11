Amoklauf-Drohung an Vorarlberger Mittelschule

An einer Vorarlberger Mittelschule ist am Freitag telefonisch eine Amoklauf-Ankündigung eingegangen. Ein unbekannter männlicher Anrufer habe gegen 9.45 Uhr über die Schul-Nummer angegeben, dass sich am Freitag im Laufe des Tages ein Amoklauf an der Dornbirner Mittelschule Haselstauden ereignen werde. "Wir nehmen die Drohung ernst, Polizeikräfte sind vor Ort", so Polizeisprecher Rainer Fitz. Die Schule sei inzwischen gesichert.

Vorarlberg Online veröffentlichte Fotos von schwer bewaffneten Polizisten, die sich im Bereich der Schule versammelten und Straßen absperrten. Wilfried Ederer, Direktor der Mittelschule, berichtete gegen 11.00 Uhr gegenüber der APA, die Schüler seien derzeit unter Bewachung des Einsatzkommandos Cobra in den Klassen eingesperrt. "Die Cobra durchsucht jetzt das Gebäude auf Verdächtiges", so der Schulleiter.

Auch die Eltern seien ĂĽber die Situation informiert worden. Laut Ederer gibt es bisher keine Hinweise auf ein Amokgeschehen.