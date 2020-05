Amokläufer im Wald verschanzt

Was den 51-jährigen Steirer dazu trieb, die Töchter seiner Nachbarn zu attackieren, bleibt bis zu seinem Auffinden völlig rätselhaft. Am Mittwoch ging der freiberufliche Handwerker aus Unterstorcha (Bezirk Südoststeiermark) mit einer selbst gebastelten Stichwaffe auf die Mädchen los, als diese gerade am Pool spielten ( der KURIER berichtete ).

Dass sein jüngstes Opfer nicht tot ist, scheint der Mann bisher noch nicht zu wissen. Gleich nach der Tat rief er bei der Polizeiinspektion Feldbach an und erklärte, dass er ein Kind getötet hätte und nicht davor zurückschreckt, noch weitere Menschen zu verletzen. Als die Polizei am Tatort eintraf, stürmte die Spezialeinheit Cobra sein Wohnhaus, fand den Täter aber nicht.