Am Weg zur Lehrstelle lauern viele Hürden

Das AMS sei bemüht, direkt mit Betrieben zusammenzuarbeiten, die Schwierigkeiten bei der Lehrstellensuche haben. „Wir bemühen uns, Jugendlichen klar zu machen, dass sie auch einen Plan B haben sollten, wenn in ihrem Traumberuf gerade kein Angebot verfügbar ist. Unternehmen versuchen wir dazu zu bewegen, ihre Anforderungen vielleicht ein Stück zurückzuschrauben und mit den Jugendlichen zu arbeiten. Manche können sich einfach nicht gut selbst verkaufen, entwickeln dann aber im Betrieb enormes Potenzial.“ Aus den überbetrieblichen Ausbildungsstätten des AMS heraus hoffe man, Lehrlinge vermitteln zu können.

IV-Präsident Gerger sieht keinen weiteren Bedarf an solchen überbetrieblichen Ausbildungen. „Die jungen Menschen so schnell wie möglich in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln, dafür steht die Industrie gerne zur Verfügung“, stellt er klar.

"Mangelnde Initiative der Unternehmer"

Daran zweifelt allerdings Gerhard Michalitsch, Präsident der burgenländischen Arbeiterkammer: „Die Zahl der Lehrbetriebe im Burgenland ist von 2000 bis 2019 um 37 Prozent gesunken. Wer nicht in die Ausbildung investiert, darf sich auch nicht über Fachkräftemangel beschweren“, sagt er. Die Klage über uninteressierte Jugendliche sei „ein mehr als jahrzehntealtes Argument“, meint Michalitsch: „Die jungen Menschen sind alles andere als faul. Aber sie schauen sich die Rahmenbedingungen einer Ausbildung sehr genau an. In Wahrheit ist es eine faule Ausrede für mangelnde Initiative der Unternehmer.“