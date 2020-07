voestalpine sucht 160 Lehrlinge in der Steiermark

Für das neue Edelstahlwerk in Kapfenberg braucht man Auszubildende in den Bereichen Elektro-, Maschinenbau- und Zerspanungstechnik und am Standort Donawitz für Metallurgie- und Umformtechnik. Bewerbungen können über das voestalpine Jobportal (https://jobs.voestalpine.com) eingereicht werden.

Viele Berufe

Derzeit werden in der Steiermark an acht voestalpine-Standorten rund 400 Lehrlinge in rund 20 Lehrberufen ausgebildet, über 80 davon haben in diesem Jahr ihre Berufsausbildung erfolgreich beendet.