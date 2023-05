Am Unterberg und auf Recyclinghof: Erneut Bär in Salzburg gesichtet

Im Grenzgebiet von Salzburg und Bayern ist erneut ein Bär aufgetaucht. Er wurde innerhalb von einer Woche zweimal am Fuße des Untersbergs im Salzburger Flachgau gesichtet. Am 10. Mai hat eine Polizeistreife das Raubtier beim Recyclinghof in Grödig beobachtet, und am vergangenen Montag haben es Passanten in der Nähe des Latschenwirtes in Großgmain gesehen, bestätigte der Bär- und Wolfsbeauftragte des Landes, Hubert Stock, am Mittwoch aktuelle Medienberichte.

Die beiden Sichtungen jeweils am späten Abend wurden dem Land Salzburg erst gestern, Dienstag, gemeldet. „Es kann sein, dass der Bär mittlerweile in Bayern ist“, sagte Stock im APA-Gespräch. Vermutlich handelt es sich um das Tier, das vor Kurzem schon im Berchtesgadener Land in Bayern von einer Wildkamera fotografiert worden ist. Seiner Meinung nach ist es aber nicht jener Bär, der Anfang Mai im Glemmtal im Pinzgau unterwegs war. „Das ist eher unwahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass es zwei unterschiedliche Bären sind.“

