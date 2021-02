Am Sonntag wartet ein 6,6 Millionen Euro Jackpot

Obwohl 2021 noch relativ jung ist, lockt am kommenden Sonntag bereits der zweite Lotto-Fünffachjackpot des Jahres. Die "sechs Richtigen" werden, wie die Österreichischen Lotterien am Donnerstag verrieten, rund 6,6 Millionen Euro wert sein.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren dafür am Mittwochabend gleich zwölf Spieler erfolgreich. Je zwei Wiener, Niederösterreicher, Tiroler, Steirer und Kärntner sowie je ein Oberösterreicher und Burgenländer erhalten jeweils "nur" rund 16.000 Euro.

Auch Lotto Plus endete am Mittwoch ohne Sechser. Aber 131 Gewinner des Fünfers dürfen sich dennoch freuen. Denn das bedeutet für sie, dass die Gewinnsumme aufgeteilt wird und damit jeder etwas mehr als 4.100 Euro auf das Konto bekommt. In der nächsten Runde geht es bei Lotto Plus um 500.000 Euro.

Leider "Nein"

Beim Joker wartet nun ebenfalls ein Jackpot mit rund 600.000 Euro. Dabei hätten am Mittwoch sogar zwei Tippscheine die richtige Joker-Zahl gehabt. Doch sowohl der in Kärnten als auch jener über win2day gespielte Schein hatten beim Joker "Nein" angekreuzt.