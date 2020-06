Alter Dame vor Kirche fast ein Ohr abgehackt

Sonntag, 9.45 Uhr, in Villach: Eine 80-jährige Frau ist auf dem Weg zur Heiligen Messe in der Kirche St. Josef. Wenige Schritte vor der Kirchentür packt sie plötzlich ein Mann von hinten am Kopf und schlägt mit einem Beil auf ihr linkes Ohr. Die Frau bricht blutüberströmt zusammen, der Mann geht ungerührt in Richtung Hauptplatz weiter.

Zeugen alarmieren die Polizei – und die wird bald in der Nähe der nächsten Kirche fündig: „Er hatte das Beil gut sichtbar in der hinteren Hosentasche eingesteckt, vorne noch ein Messer“, sagt Polizeikommandant Erich Londer. Es sei naheliegend, dass er bei der nächsten Kirche weitere Opfer gesucht habe.