Alte Donau: Eltern von ertrunkenen Jugendlichen wollen Antworten

Vor genau einem Monat starben der 15-Jährige Jason und sein 19-jähriger Cousin Joel beim Schwimmen in der Alten Donau. Die Burschen aus England hatten in Wien bei Verwandten die Ferien verbracht, als es zu dem Unglück gekommen war. Mittlerweile wurden beide in ihrer Heimatstadt Bolton in Greater Manchester beerdigt. Die Angehörigen seien am Boden zerstört, wie Familienmitglied, Daniel Suresh, dem KURIER sagt. Vor allem weil die Frage nach dem Grund für den Tod der Jugendlichen unbeantwortet ist. Welche Umstände zum Ertrinken der beiden geführt haben, wurde nicht abschließend geklärt.

Zunächst gingen die Behörden davon aus, dass die Burschen keine guten Schwimmer waren. Die naheliegende Erklärung: Einer der beiden soll von dem ausgeborgten Elektroboot aus ins Wasser gehüft und in Panik geraten sein. Als der andere helfen wollte, soll auch er Probleme bekommen haben. Für die Familien der Burschen ist das keine logische Erklärung: „Joel und Jason waren sportlich und beide gute Schwimmer. Wir wissen nicht, wie das passieren konnte“, sagt Daniel Suresh.