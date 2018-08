Buben ertranken in Alter Donau: In Wasserpflanzen verfangen?

Die Zeitung, die sich auf Aussagen der Familie der Opfer bezieht, berichtet, dass der 15-jährige Jason zum Schwimmen in die Alte Donau stieg. Dann soll er sich in den Wasserpflanzen verfangen haben, weswegen er in Panik geriet. Als sein Cousin Joel sah, dass Jason Probleme hat, sprang er ins Wasser, um ihn zu retten. Laut Wasserretter Ralph Hamburger, ist es durchaus denkbar, dass die Wasserpflanzen für eine Panik verantwortlich sind: „Wenn man kein guter Schwimmer ist und nicht ortskundig, dann gerät man leicht in Panik, wenn man die Pflanzen berührt. Natürlich ziehen sie einen nicht in die Tiefe, aber so eine Situation ist nicht ungefährlich.“