Als sich der kleine David durchsetzte - Anschobers Rückblick

„Bei mir schließt sich der Kreis.“ Mit diesen Worten zog der neue Sozialminister Rudolf Anschober (GRÜNEN), am Donnerstag Bilanz über seine vergangenen 16 Jahre in der oberösterreichischen Landesregierung. Und da weiß er einiges zu erzählen: War er doch der erste Grüne, der in eine Landesregierung einzog.

Rudolf Anschober, oftmals auch Rudi genannt, bestieg seine politische Karriereleiter erstmals 1986, als ihn die oberösterreichische Grüne Alternative zum Sprecher ernannte. 1990 kam dann der Umbruch: Anschober zog für die Grünen in den Nationalrat in Wien ein.

Seine Karriereleiter

Seitdem konzentrierte sich der ausgebildete Volksschullehrer endgültig auf seinen politischen Werdegang. Auch im Nationalrat setzte er sich als Verkehrs-, Sicherheits- und Atomsprecher für die grünen Anliegen ein.

1997 kehrte er als Landtagsabgeordneter in seine Heimat zurück. Zudem wurde er Klubobmann der oberösterreichischen Grünen.