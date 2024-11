Als Demokratiehauptstadt Europas ermutigt Wien zu mehr Mitsprache

Als zweite Stadt überhaupt nach Barcelona wird Wien diese Ehre – und Aufgabe – zuteil. Gegen sieben Bewerber konnte man sich durchsetzen und nicht nur eine Expertenjury, sondern auch 4.000 EU-Bürgerinnen und -Bürger überzeugen. „In Wien zählt jede Stimme. Wir wollen auch jene stärken, die bisher nicht ausreichend Gehör gefunden haben“, nannte Demokratiestadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) in seiner Festrede eines der Ziele der kommenden Monate.

„Ich kann nicht mehr schweigen, ich werde nicht mehr schweigen“, hallte es am Dienstagabend durch die altehrwürdigen Hallen des Veranstaltungsgebäudes „Reaktor“ in Hernals. Auf eindringliche Art läuteten die Vokalistinnen des „Femchor“, eine Gruppe von Sängerinnen, die „mehrstimmig gegen das Patriarchat“ ankämpft, Wiens Jahr als europäische Demokratiehauptstadt ein.

Wie seine Vorredner betonte er, dass Spalter und Populisten auf der ganzen Welt zu einer schleichenden Aushöhlung demokratischer Prinzipien beitragen würden. Diese Gräben müsse man wieder füllen – speziell in Zeiten, in denen soziale Medien und „Fake News“ den Diskurs vergiften. „Dieses Gift wirkt dort, wo die sozialen Ängste am größten sind“, warb er für mehr Teilhabe aus allen Schichten.

Wie diese Teilhabe konkret aussehen könnte, wurde ebenfalls erläutert. Schon bei der Bewerbung als Demokratiehauptstadt musste Wien neben bereits umgesetzten Prestigeprojekten, darunter etwa die Gemeindebauten oder die Kindermillion, neue Projektideen einreichen.