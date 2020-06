Alpenverein sieht Wegefreiheit auf Tirols Bergen in Gefahr

Unberührte Tiefschneehänge, die ein Freerider ganz für sich hat und alpine Sommerpanoramen, in die sich nur ein paar Wanderer verirrt haben. Das ist der Stoff, aus dem die Tirol Werbung ihre Bildbotschaften schneidert. Doch um diese vermeintliche Freiheit in den Bergen wird seit einigen Wochen gerungen.

Zuletzt hatte Tirols Jägerschaft Schutzzonen für das Wild und Strafen bei Betreten dieser Räume eingefordert. Die Berge seien angesichts der wachsenden Ströme von Mountainbikern und Skitourengehern auf dem besten Weg zum "Freizeitpark", meint Landesjägermeister Anton Larcher. Unterstützung für seine Forderung kam ausgerechnet von der Seilbahnwirtschaft. Die bezeichnet sich als Lenker der Touristenmassen. Gleichzeitig versucht sie jedoch zunehmend Gebiete für Freerider zu erschließen.

Alpenverein (OeAV) und Naturfreunde sehen in der Forderung nach Tabuzonen den freien Zugang zur Bergnatur bedroht. "Nun stoßen auch Grundeigentümer nach und stellen die Wegefreiheit oberhalb der Waldgrenze in Frage", sagte OeAV-Präsident Andreas Ermacora am Montag in Innsbruck.