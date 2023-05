Alpenverein bestätigt: Langjähriger Generalsekretär tödlich abgestürzt

Laut den Erhebungen der Exekutive dürfte sich der 67-Jährige dabei nicht oder fehlerhaft im Abseilstand fixiert haben, bevor er sich aus dem Abseilgerät aushängte. Er versuchte noch, in das frei hängende Seil zu greifen, was ihm aber nicht glückte, berichtete die Polizei.

In der Folge stürzte er rücklings 60 Meter ab. Sein Sohn seilte sich sofort mit Hilfe eines weiteren Kletterers zum am Wandfuß liegenden Vater ab. Für Robert Renzler kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlag laut Polizeiangaben nach der Bergung noch am Zwischenlandeplatz in St. Jodok seinen Verletzungen.

