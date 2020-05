Die letzte Etappe wird zum Kraftakt

Die letzte Etappe auf der viertägigen Reise von Oberösterreich zum Weißensee wartet am Freitag auf die „ Alpenperle“. Gegen Mittag soll das neue Ausflugsschiff den 650 Kilometer weiten Landweg hinter sich gebracht haben und in Techendorf ankern. Zuvor hat der 15 Personen zählende Tross, der in diesen Tagen nur wenig Schlaf fand, aber noch einen Kraftakt zu meistern: die 25 Kilometer von Hermagor zum Weißensee.