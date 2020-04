Alltag in der Risikozone: Wenn man sich mit der Maske Blöße gibt

Klingt dodeleinfach, aber das ist es ganz und gar nicht. Und so findet man sich bei der Anprobe vor dem Spiegel wieder, fluchend, hadernd und diesen Coronavirus verdammend, und hat alle Hände voll zu tun, um einen vorbildlichen Maskenmann abzugeben. Im Vergleich dazu ist das Krawattenbinden ein Kinderspiel.

Der echte Praxistest gestaltet sich dann noch einmal schwieriger. Weil man in dieser Aufmachung natürlich nicht Autofahren will, kommt die Maske erst einmal wieder runter. Erst auf dem Super-Markt-Parkplatz wird das Teil wieder mühsam richtig in Position gebracht. Ein Mann, der sich vor dem Aussteigen aus dem Auto hektisch das Gesicht vermummt - eine Szene, wie aus einem billigen Bankräuberfilm.