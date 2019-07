Alles was man rund ums Bon-Jovi-Konzert in Kärnten wissen muss

Das Konzert: Morgen rockt der US-Star Jon Bon Jovi das Fundament des Wörthersee-Stadions und wird mit über 35.000 Zusehern die Arena zum Beben bringen. Für den in New-Jersey geborenen Künstler ist es heuer bereits der zweite Auftritt in Österreich. Am Mittwoch verzückte er trotz angeknackster Stimme die Fans im Wiener Ernst-Happel-Stadion und wird nun auch in Klagenfurt voller Vorfreude erwartet.

Für einen möglichst stressfreien Konzertbesuch hat sich der KURIER nach den besten Anreisemöglichkeiten und Tipps rund um den Mega-Event umgehört.

Sperren für Autofahrer: ab 17.30 Uhr tritt eine großflächige Anrainerschutzzone rund um das Stadion in Kraft – das Parken bzw. Zufahren ist dann nur noch mit Anrainervignette erlaubt! Das Ordnungsamt führt bei Veranstaltungen dieser Größenordnung stets genaue Kontrollen durch - deshalb empfiehlt es sich, Park und Halteverbote penibelst zu befolgen und generell einen Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu überlegen.

Sonne & Wetter: Wer Plätze auf der Ostseite im Oberrang hat, sollte eine Sonnenbrille mitzunehmen. Der obere Rang ist nämlich relativ lang der Abendsonne ausgesetzt. Bei empfindlicher Haut kann das Eincremen mit Sonnenschutz keinesfalls schaden. Am Freitag soll es teils sonnig, teils bewölkt werden. Regen ist laut Prognosen unwahrscheinlich.