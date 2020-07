Alles wächst, nur Kärnten nicht

Frauen werden laut Prognosen übrigens wieder mehr Kinder bekommen. Sind es derzeit laut Statistik 1,43 Kinder, so steigt die Geburtenrate auf 1,55 Kinder pro Frau. Vor allem Frauen in OÖ, NÖ und Vorarlberg liegen über dem Durchschnitt. Eines ist aber in allen Bundesländern gleich: Frauen werden in Zukunft noch später ihr erstes Kind bekommen, nämlich im Durchschnitt mit 33 Jahren (derzeit: 30 Jahre). "Bildung und Karriere kommen zuerst", meint Pesendorfer dazu. "Und es wird auch in Zukunft schwierig sein, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bekommen."

Nach oben verschieben wird sich auch die Zahl der Menschen über 65 Jahre. 2030 wird jeder Vierte in diese Gruppe fallen, 2060 sind es schon 29 Prozent.