Alles für die (große) Katz: Letzter Löwe des Safariparks Gänserndorf gestorben

Die Floridsdorferin war nämlich von Anfang an dabei. Als Tierpflegerin im „Safaripark Gänserndorf“ hat sie die Geburt der Tiere miterlebt. Auch nach dem Konkurs des Parks im Jahr 2004 war sie in die Aufarbeitung involviert. „Zwei Jahre lang hat man versucht, den Park zu retten. Danach musste für alle Tiere ein neues Zuhause gefunden werden“, sagt Pirker. Besonders schwer sei es gewesen, einen neuen Ort für die Löwen zu finden.

Ein Glück also, dass genau gleichzeitig – und unabhängig davon – die Tierschutzorganisation Vier Pfoten auf der Suche nach einem Gelände für Großkatzen war – und dieses in Südafrika auch tatsächlich fand.

Sie selbst hatte geplant, ein paar Wochen in „Lionsrock“ zu bleiben. Ganz so schnell kehrte sie aber nicht nach Österreich zurück: „Zu der Zeit gab es in Südafrika noch keine formale Tierpflegerausbildung. Es gab nicht sehr viele Menschen, die die Tierpflege und den dahinterstehenden Tierschutzgedanken kannten“, erzählt sie.

Ein Teil des Rudels am ersten Tag nach der Freilassung in „Lionsrock“

Ganz so einfach, wie das jetzt klingt, sei es in der Anfangszeit aber nicht gewesen. Viel Heimweh hatte sie gehabt, erzählt Pirker. „Das war der Vorteil, den die Löwen hatten. Sie sind im Familienverband nach Südafrika gekommen. Ich war ganz allein.“ Die Besuche in Wien seien zu der Zeit deshalb besonders wichtig gewesen. „Schließlich hat die Internettelefonie damals noch nicht so gut funktioniert wie heute“.

Langsam, fließend aber habe sie sich an ihr neues Leben in Südafrika gewöhnt. Und mittlerweile steht fest, dass Hildegard Pirker nicht nach Wien zurückkehren wird. „Südafrika ist jetzt mehr mein Zuhause als Österreich“, berichtet sie. Ihre Wurzeln seien nun dort, ihr Partner. „Außerdem ist das Wetter besser als in Wien“, sagt sie und schmunzelt.