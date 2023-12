Vorarlberg: Alkolenker landete mit Pkw auf Firmendach

Die beiden Insassen konnten sich selbstständig aus dem auf dem Dach liegenden Pkw befreien, berichtete die Polizei am Samstag.

Wagen mit Kran geborgen

Die Feuerwehr musste zuerst am Firmendach Sicherungsmaßnahmen durchführen, damit der Wagen mit einem Hebekran geborgen werden konnte. Am Auto entstand Totalschaden, der Schaden am Dach muss noch ermittelt werden.