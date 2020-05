Alkolenker sprang bei Flucht in Mondsee

Eine wahnwitziges Versteckspiel mit der Polizei hat sich am Mittwoch ein 32-Jähriger aus dem Bundesland Salzburg geliefert. Am Ende hat er sich mit seiner Alkoholfahne in seinem Versteck selbst verraten. „Die ganze Aktion war ein Blödsinn von mir. Es tut mir sehr leid“, sagt er am Tag darauf zum KURIER.

Es war gegen 18 Uhr, als er einem anderen Autofahrer auf der Autobahn Richtung Salzburg durch seine Fahrweise aufgefallen ist. In Mondsee (OÖ) fuhr er ab. Der aufmerksame Lenker heftete sich an seine Fersen und alarmierte die Polizei. Wenige Meter später krachte es schon: Der Salzburger verursachte einen Auffahrunfall und ergriff die Flucht.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf und entdeckte sein Auto in Scharfling am Südostufer des Mondsees. Der Lenker war, wie sich später herausstellte, in den Mondsee gesprungen.