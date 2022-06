Alkolenker hatte dreijährigen Sohn im Auto

Ein 26-jähriger Alkolenker war Freitagabend in Salzburg mit seinem dreijährigen Sohn am Beifahrersitz mit dem Wagen unterwegs. Eine Zivilstreife wurde auf ihn aufgrund seiner auffälligen Fahrweise aufmerksam.

Bei der Kontrolle ergab ein Alkomattest bei dem 26-jährigen Salzburger 1,3 Promille. Sein dreijähriger Sohn saß ungesichert am Beifahrersitz. Der Führerschein wurde dem Mann laut Polizei abgenommen, der 26-Jährige wird angezeigt.



Weiters zog die Polizei in der Nacht zum Samstag in Hof bei Salzburg sowie in Hallein Alkolenker aus dem Verkehr. In Hallein saß ein 43-Jähriger mit 1,84 Promille Alkohol im Blut hinterm Steuer seines Wagens. Bei Verkehrskontrollen in Hof bei Salzburg wurde drei Kfz-Lenkern der Führerschein wegen Alkoholisierung sowie einem Lenker Schein wegen Suchtmittelbeeinträchtigung abgenommen. Weiteren fünf Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt.