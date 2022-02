Alkoholisierter Lenker fuhr in Kärnten Begleiter nieder

Ein 55-Jähriger aus Klagenfurt ist am Freitag in einem Altstoffsammelzentrum in Klagenfurt von einem Pkw-Anhänger niedergefahren und schwer verletzt worden. Der Mann hatte seinem Bekannten (71) aus Völkermarkt beim Abladen von Sperrmüll geholfen. Als der Pensionist wieder losfuhr, touchierte der Wagenanhänger den 55-Jährigen. Er geriet unter den Anhänger und wurde schwer verletzt ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein Alkotest beim Pkw-Lenker verlief laut Polizei positiv.