Alkohol am Steuer: 19 Führerscheine sind weg

In der Nacht zum Samstag fand in Kärnten eine Schwerpunktaktion der Polizei gegen Alkohol am Steuer statt. Dabei wurden fast 250 Organmandate ausgestellt und mehr als ein Dutzend Führerscheine abgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag.

Geleitet wurde die Schwerpunktkontrolle von der Landesverkehrsabteilung, die Aktion fand landesweit statt.