Alko-Unfälle auf der Piste sind kein Kavaliersdelikt

Der ganz große Rummel auf den heimischen Skipisten wird in den kommenden Wochen langsam abebben. Mit den bayerischen Frühjahrsferien in der ersten Märzwoche werden die Pisten voraussichtlich noch einmal von Familienurlaubern dominiert. Der heurige späte Ostertermin in der April-Mitte wird von Touristikern nicht als besonders zugkräftig gesehen.

Schon werden Sonnen-Skilauf und Party beworben. Und damit ist auch mit erhöhten Alkohol-Pegeln bei den Skifahrern zu rechnen. Die Hüttengaudi, ein Bier, ein Schnapserl oder mehr: Das gehört für viele zu einem perfekten Pistentag einfach dazu.

Auch wenn sich Experten einig sind, dass Alkoholkonsum – wie auch im Straßenverkehr – das Reaktionsvermögen reduziert und damit die Unfallgefahr erhöht. Das Bewusstsein dafür ist bei den Wintersportlern nicht besonders ausgeprägt.

Aber auch wenn es auf den Pisten keine Promillegrenzen und keine Alkohol-Kontrollen gibt – mehrere Fälle am Innsbrucker Landesgericht im Vorjahr zeigten: Wer betrunken einen anderen Wintersportler verletzt, muss mit einem Verfahren rechnen – und ähnlichen Strafen wie bei einem Autounfall.

Mindestens vier Verfahren wegen fahrlässiger oder schwerer Körperverletzung bei von Betrunkenen verursachten Pistenunfällen wurden 2018 in Innsbruck verhandelt (eine Statistik wird nicht geführt). In allen vier Fällen setzte es Schuldsprüche.