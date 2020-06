Aliyev und zwei Vertraute in Haft

Gleichzeitig ließ die Staatsanwaltschaft zwei Aliyev-Vertraute, darunter der ehemalige Geheimdienstchef Alnur Mussayev, festnehmen. Mussayev kommt in dem Fall, aber auch bei den „neuen Beweisen“ eine Schlüsselrolle zu. Bereits drei Mal wurde in Wien versucht, ihn und einen Aliyev-Mann zu entführen. Jedes Mal habe dies der kasachische Geheimdienst „finanziert, koordiniert und in Auftrag gegeben“, bestätigte der heimische Verfassungsschutz.

Es scheint so, als hätte Mussayev seinen Verbündeten ans Messer geliefert. In Skype-Telefonaten, die jetzt vorliegen, plauderte der Ex-Geheimdienstler mit dem Aliyev-Mann R. in Dubai. Inhalt des Gesprächs: Mussayev erklärte, er wisse wo die Leichen versteckt seien und werde diese Information gegen Geld und Straffreiheit an Kasachstan verkaufen. So steht es laut dem Anwalt der Witwen der Mordopfer, Gerald Ganzger, im Akt, den er kürzlich einsehen konnte. Besonders brisant dürfte die Behauptung Mussayevs sein, er habe ein Geständnis Aliyevs in der Causa. Aus den Gesprächen gehe laut Ganzger auch hervor, dass R. der Aliyev-Seite zu „einer Kampagne gegen die Opferanwälte“ riet. Sie sollten diskreditiert werden, in dem man ihnen Falschaussagen und eine Nähe zum kasachischen Geheimdienst anlaste. Ein Verdacht, den die Staatsanwaltschaft in Wien auch verfolgt: Sie ermittelt gegen Ganzgers Partner Gabriel Lansky wegen „nachrichtendienstlicher Tätigkeit“ für die Kasachen.