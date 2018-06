„Aliens“ übernehmen Lebensraum Donau

Mit einer bösen Überraschung endete kürzlich das traditionelle Saison-Anfischen der Petrijünger von Grunddorf im niederösterreichischen Bezirk Krems: Statt der erwarteten Forellen, Äschen oder Barben fingen die mehr als 20 Angler beinahe 100 sogenannte „Schwarzmeergrundeln“ – und nur einen einheimischen Fisch. Das war ein Aitel, aus dem Kampfluss.

Dieses Fangergebnis zeigt, was sich nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren in der Donau und in ihren Nebenarmen abspielt: eingeschleppte „Aliens“ haben in einigen Bereichen das Gewässer „übernommen“ – zum Nachteil heimischer Arten. Sie fressen deren Laich und Jungtiere. Und niemand weiß, wie man dagegen ankämpfen kann. Auch, weil es fast keine Forschung dazu gibt.