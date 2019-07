Alarm im Land der Nichtschwimmer: Offensive in Niederösterreich

Laut Schwimmlehrern hat das einerseits mit den zahlreichen privaten Swimmingpools zu tun, wo vielfach nur noch geplantscht, aber nicht geschwommen wird. Und mit der Migration: In vielen Kulturkreisen wird Schwimmen als nicht so wichtig betrachtet, es wird den Kindern nicht beigebracht. Das Zusperren von öffentlichen Bädern, deren Kosten sich Gemeinden am Land nicht mehr leisten können, verschärft die Situation zusätzlich.