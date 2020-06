Akuter Mangel an Turnusärzten

Bei einer Wochenarbeitszeit von 70 Stunden und mehr sei das nicht verwunderlich. Oder wenn die Hälfte des Arbeitstages vor dem Computer verbracht wird, „müssen wir diesem Trend massiv entgegensteuern“, sagt der Standesvertreter.

In Niederösterreich ist das Problem aufgrund der Größe des Bundeslandes noch brennender. Einige Regionen, etwa im Waldviertel, sind für die wenigen Turnusärzte, die es noch gibt, uninteressant. Stephan Halper von der Kurie der angestellten Ärzte in der nö. Ärztekammer, kennt die Ursachen für die Problematik. „Früher war der Allgemeinmedizin-Turnus so etwas wie eine Eintrittskarte für die Arbeit als Arzt in Spezialfächern. Heute gibt es durch die strenge Reglementierung so wenige Medizinstudenten, dass sich die Absolventen aussuchen können, wo sie arbeiten wollen.“ Die Allgemeinmedizin sei da – ähnlich wie etwa die Pathologie – eben nicht die erste Wahl. „Fächer wie Orthopädie, Augenheilkunde oder Dermatologie sind dagegen echte Renner.“

Über kurz oder lang werde das aber nicht nur im Spitalsbereich, sondern vor allem bei den Hausärzten zum Crash führen. „Da geht gerade eine grausliche Zeitschere auf. In Niederösterreich gehen in den nächsten zehn Jahren mehr als die Hälfte aller Landärzte in Pension. Und es gibt zu wenige Allgemeinmediziner, die die Ordinationen übernehmen könnten.“