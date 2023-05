E-Scooter explodiert: Großeinsatz in Salzburg

Beim Aufladen eines Akkus für einen E-Scooters ist in der Nacht auf Montag in einer Wohnung in der Stadt Salzburg Feuer ausgebrochen. Der Wohnungsinhaber wurde durch die Explosion geweckt.

"Der Bewohner wurde im Schlaf von diesem Brand überrascht. Durch die Explosion sind die Fensterscheiben zerborsten", schilderte der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzburg, Horst Reiter gegenüber dem ORF Salzburg.

