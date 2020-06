"Akademikerball": Platzverbot wegen Protesten

Nicht nur gegen den Akademikerball in Wien rüsten sich Demonstranten wie Sicherheitskräfte: Weil wegen des Samstagabend im Grazer Congress stattfindenden "63. Akademikerballes" Kundgebungen angemeldet sind, hat die Polizei ein Platzverbot rund um den Veranstaltungsort verhängt Vermummungsverbot inklusive.

Es dürften laut Polizei so viele Beamte wie bei einem Fußballspiel im Einsatz sein. Üblicherweise machen bei großen Matches 150 Polizisten Dienst. In der Vorwoche gab es bereits in Linz Demos wegen des dortigen Burschenbundballes. Zu den Protesten wegen des Wiener Akademikerballes am 30. Jänner werden bis zu 6000 Teilnehmer erwartet.

In Graz prallten schon im Vorfeld die Meinungen aufeinander. So betrachtet die "Offensive gegen Rechts" solche Veranstaltungen als "Bindeglied zwischen rechtsextremen Kreisen und ökonomischen Eliten". Man gehe nicht nur gegen das "reaktionäre Weltbild der Burschenschaften" auf die Straße, sondern auch bewusst "gegen die FPÖ. Burschenschafter sind der ideologische Kern der FPÖ", hieß es in einer Aussendung der Initiative. Der Ring Freiheitlicher Jugend kontert mit Kritik am Bündnis: Es bestehe aus "Radaumachern aus linken ÖH-Kreisen".