Agenteneinsatz gegen Aliyev-Anwalt

Egal, ob der ehemalige kasachische Botschafter Rakhat Aliyev beim Landesgericht Wien wegen angeblicher Morde in seiner Heimat verurteilt oder freigesprochen wird – er wird uns mit hoher Wahrscheinlichkeit erhalten bleiben. Denn nach der Abwicklung des Dublin-II-Verfahrens steht nun fest, dass Österreich für seinen Asylantrag zuständig ist.

Aliyevs Haftbeschwerde wurde nun vom Oberlandesgericht Wien abgelehnt, wobei die Staatsanwaltschaft Wien durch bemerkenswerte Widersprüche auffällt: Denn die Anklagebehörde ermittelt einerseits in mehreren Fällen gegen den kasachischen Geheimdienst KNB, der versuchen soll, mit brutalsten Methoden Zeugen zu belastenden Aussagen gegen Aliyev zu nötigen. Außerdem verweigerten die Staatsanwälte bisher jede Zusammenarbeit mit diesem postkommunistischen Ableger des KGB.

Andererseits heißt es in der Stellungnahme gegen die Haftbeschwerde plötzlich, es handle sich "um ein mit viel Einsatz der kasachischen Behörden geführtes Ermittlungsverfahren". Das Anwaltsduo Manfred und Klaus Ainedter ist fassungslos. Denn die Staatsanwaltschaft weigert sich, die Verfahren gegen die Agenten ins Hauptverfahren einzubeziehen, und spricht jetzt von einer "hohen Glaubwürdigkeit" der aus Kasachstan gelieferten Zeugenaussagen.

In der U-Haft ist Aliyev zumindest sicher vor den kasachischen KNB-Rollkommandos. Die hatten ihn während seines Aufenthaltes in Griechenland bereits aufgespürt, wie eine kasachische Oppositionszeitung berichtet. Es sei nach dem Muster jener Affäre in Italien abgelaufen, wo es mithilfe willfähriger Polizisten gelang, die Ehefrau eines kasachischen Oligarchen zu kidnappen.

In Griechenland hätten die Kasachen die Wohnadressen Aliyevs observiert , diplomatischen Druck ausgeübt und sogar Funktionäre der griechischen kommunistischen Partei für Interventionen gewonnen. Unter einem Vorwand seien Agenten auch einer lokalen Behörde in Athen aufgetaucht.