Affenhitze in Österreich: Wo es ähnlich heiß ist

Wo auf der Welt herrschen derzeit ähnlich hohe Temperaturen wie in Mitteleuropa?

Mehr als 30 Grad

In Singapur wurden am Dienstag 32 Grad gemessen, in Seoul 33, in Bangkok 34 und in Peking 36. Durchaus vergleichbare Werte also. Ebenso in den USA und in der Karibik: In Washington D.C. hatte es 33 Grad, in Miami 35. Auch in Holguin auf Kuba wurden 35 Grad gemessen.